Vigili del fuoco: Ancona, Patrizietti nuovo comandante

Nella mattinata odierna, alla presenza del Direttore regionale dei Vigili del Fuoco delle Marche, ing. Antonio La Malfa, si è tenuta la cerimonia di avvicendamento al vertice dei Vigili del fuoco di Ancona: l'ing. Pierpaolo Patrizietti è stato nominato nuovo Comandante. L'ing.

Mariano Tusa, che andrà a rivestire l'incarico di Dirigente dell'Ufficio di Coordinamento delle politiche di controllo presso gli uffici centrali del Dipartimento, lascia il Comando dopo quasi due anni ed esprime il sincero apprezzamento a tutti i Vigili del Fuoco della provincia di Ancona per lo straordinario impegno e dedizione al lavoro dimostrati per tutto il periodo del suo mandato.

Patrizietti, recanatese, 62 anni, coniugato, tre figlie, ha iniziato la sua carriera nel 1990 presso il Comando di Ascoli Piceno, svolgendo molteplici attività all'interno del Corpo nei settori del soccorso e della prevenzione incendi. Nel 2011 è stato nominato Primo Dirigente assumendo l'incarico presso la Direzione Regionale dell'Emilia Romagna e nel 2014 Comandante di Ravenna. Nel 2017 è rientrato nelle Marche quale Comandante di Macerata per poi assumere, nel 2019, lo stesso incarico a Taranto a seguito di nomina a Dirigente Superiore.

Nel corso della sua carriera ha partecipato alle operazioni di soccorso per gli eventi sismici Marche-Umbria nel 1997, Abruzzo nel 2009, Emilia nel 2012 e centro Italia nel 2016. (ANSA).