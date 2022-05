Auto contro 'cuspide' scambio carreggiata A14, morto 74enne

Incidente mortale sull'A14 Bologna-Taranto in direzione sud tra i caselli di Ancona Nord e Ancona Sud: un'auto Lancia Musa con a bordo solo il conducente - classe 1948, originario di Bari ma residente all'estero - si è scontrata frontalmente con la cuspide del guard-rail per lo scambio di carreggiata all'altezza del km 229,8, in territorio del Comune di Osimo, in corrispondenza di un cantiere "correttamente installato e segnalato". L'uomo che guidava l'auto è deceduto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 7/o Tronco di Pescara di Autostrade per l'Italia.

L'incidente si è verificato verso le 13:30 e in seguiti si sono verificati rallentamenti sul tratto autostradale interessato. Attualmente il traffico transita su due corsie, fa sapere la società Autostrade, e non si registrano turbative.

