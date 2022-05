Compagnia Rancia lancia video Grease in Lingua Italiana Segni

(ANSA) - ANCONA, 21 MAG - La Compagnia della Rancia, specializzata in grandi musical, lancia un video accessibile e inclusivo sui suoi canali social (Facebook e Instagram): l'esecuzione del brano "Restiamo insieme" da Grease, uno dei maggiori successi del gruppo, interpretata dal performer Mauro Iandolo con la Lingua dei Segni Italiana. Iandolo, 39 anni, nato da genitori sordi, si definisce "un udente di cultura sorda" ed è stata la sua infanzia contaminata con i linguaggi della musica e del teatro che lo ha portato a far sbocciare una forma espressiva che coinvolge la corporeità in tutte le sue potenzialità, collaborando anche con Le Vibrazioni per il brano Dov'è. Riesce a trasmettere alle persone sorde il suono e il ritmo delle canzoni, attraverso la "musica visiva", l'atteggiamento prossemico necessario per far comprendere la melodia e il ritmo. La Lis, che conta circa 50mila parlanti nativi, ovvero persone che nascono e crescono con la Lis come lingua primaria, è stata riconosciuta lingua ufficiale in Italia il 19 maggio 2021 e anche la serata finale Eurovision 2022 è stata resa disponibile con l'interpretazione in Lis. La Compagnia della Rancia, che aderisce alla Rete per il Welfare Culturale delle Marche, ha raccolto un'idea della prof. Elena di Giovanni, docente di traduzione per i media e accessibilità all'Università di Macerata, coordinatrice dei progetti di accessibilità in 6 teatri italiani e direttrice del Master internazionale in Accessibility to Media, Arts and Culture. "Il teatro è uno spazio aperto - spiega -, si esprime attraverso linguaggi multipli. Il teatro accessibile non può che regalare più emozioni a tutti", D'accordo con l'iniziativa anche Maria Luisa Franchi, storica interprete Rai e formatrice di interpreti, autrice del 'Manuale dell'interprete Lis. Il video lancia le date estive e la stagione 2022-2023 di Grease, con l'auspicio di poter realizzare altre iniziative accessibili, laboratori sensoriali e audiodescrizioni (ANSA).