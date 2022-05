Pnrr: Decaro, primo bilancio Anci su fondi a Roma 22-23/6

(ANSA) - ANCONA, 12 MAG - "Abbiamo chiesto che i finanziamenti del Pnrr destinati ai Comuni fossero definiti entro giugno 2022. Ora tocca a noi, non ci sono più alibi. Anche per questo l'Anci farà molto presto un primo bilancio pubblico, in un'occasione importante". Lo ha detto ad Ancona il presidente nazionale Anci e sindaco di Bari Antonio Decaro durante l'assemblea annuale di Anci Marche, guidata dalla sindaca Valeria Mancinelli, alla quale alla Facoltà di Ingegneria Università Politecnica Marche, hanno partecipato circa 160 primi cittadini registrati e il capo dipartimento della Protezione Civile Fabrizio Curcio.

L'appuntamento per un primo bilancio Anci su fondi Pnrr "sarà a Roma, al Centro congressi della Nuvola, il 22 e 23 giugno prossimi. - ha annunciato Decaro - Si chiamerà "Anci Missione Italia", un grande evento al quale vi invito fin d'ora e che servirà a capire fino a che punto abbiamo rispettato gli obiettivi che ci eravamo dati, come stanno andando le cose, che cosa c'è da aggiustare, da correggere, da aggiungere".