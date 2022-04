25 aprile: sindaco Pesaro, senza Resistenza non c'è la Pace

(ANSA) - ANCONA, 25 APR - "Senza Resistenza non c'è la Pace".

Lo ha ricordato il sindaco di Pesaro Matteo Ricci, in occasione delle celebrazioni del 77esimo anniversario della Liberazioni, sottolineando che "i valori con i quali siamo cresciuti, siano gli stessi che oggi il popolo ucraino sta difendendo: democrazia, uguaglianza e libertà. Valori che vanno rinnovati quotidianamente". Tanta la partecipazione questa mattina per la cerimonia del 25 aprile: "camminando fino a Monumento della resistenza abbiamo capito quanto vale la libertà - ha detto Ricci -. Giornate come queste sono fondamentali per ringraziare chi ha perso la vita per la libertà e la democrazia". Allora, come oggi, "non si può distinguere il mondo tra buoni e cattivi.

Ma non si può essere imparziali davanti all'invasione, ai bombardamenti, ai massacri di uno Stato sovrano. Chi crede nei valori della Resistenza non può che stare dalla parte del popolo che resiste". Fondamentale il tema dell'accoglienza: "il grido d'aiuto che è arrivato dal popolo ucraino non poteva farci girare dall'altra parte. Dobbiamo continuare ad aprire le nostre porte a coloro che scappano e integrarli nella nostra realtà".

Ricci ha citato anche Diana, la piccola pianista ucraina che oggi, scappata da Kharkhiv, può continuare a studiare al Conservatorio di Pesaro: "nei suoi occhi, abbiamo rivisto la voglia di vivere". Inoltre "vogliamo dare una mano ai sindaci che sono sotto le bombe: oggi negli aiuti, domani nella ricostruzione". "Se l'obiettivo di Putin era quello di dividere l'Europa, non c'è riuscito - ha detto ancora -. Dopo due mesi di massacri la novità è che lui quella guerra non può vincerla, grazie alla resistenza ucraina, alle sanzioni e all'aiuto arrivato dall'occidente". Ma per non prolungare il conflitto "pur stando dalla parte giusta dobbiamo cercare spiragli per un accordo di pace, pragmatico e concreto. L'Europa ha un ruolo importante". (ANSA).