Campionato mondiale 'Scuccetta' a Ascoli, vince bimba 7 anni

Dopo due anni di stop, causa Covid, è tornato ad Ascoli Piceno il Campionato mondiale della Scuccetta, giunto alla 32/a edizione. Ideata da Nazzareno Migliori, la gara che si disputa il lunedì di Pasqua consiste nel battere uova sode una contro l'altra; vince quella che rimane integra. La vittoria quest'anno è andata a Gioia Mari, una bambina di 7 anni.

"E' stato bellissimo tornare a vivere in piazza Arringo questa gara che, tengo a precisare, non è un'invenzione, ma la realtà che si viveva nelle campagne del Piceno", commenta Migliori che per l'occasione ha cotto 1.080 uova. Ogni partecipante ha offerto 5 euro e l'incasso è stato interamente devoluto all'Aism.

Ascoli è stata letteralmente presa d'assalto dai turisti in questi giorni di Pasqua complice anche il Mercatino dell'Antiquariato che va in scena il terzo fine settimana di ogni mese. In tanti hanno anche scelto la tradizionale gita fuori porta sui Sibillini, lungo la costa sambenedettese e Colle San Marco dove è appena stato inaugurato il nuovissimo Parco Avventura e dove sono attese migliaia di persone in occasione del 25 Aprile, Festa della Liberazione. (ANSA).