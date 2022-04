Ciclista cade dopo salto in montagna, soccorso ad Ascoli

Un ciclista ascolano è stato recuperato questa mattina dal Soccorso Alpino e Speleologico, in località San Giacomo di Ascoli Piceno. L'uomo era intento a percorrere un sentiero per mountain bike insieme a un suo amico quando, nella fase di contatto dopo un salto, ha perso aderenza impattando violentemente con il terreno. L'altro ciclista ha allertato il 118 che ha inviato sul posto i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della stazione di Ascoli, il personale 118 in ambulanza e contestualmente ha allertato l'elisoccorso "Icaro 02".

Una volta sbarcati in zona, il tecnico di elisoccorso e il medico hanno proceduto a posizionare il paziente su una barella che con un verricello è stata caricata sul velivolo, partito poi in direzione dell'ospedale di Torrette di Ancona per le cure del caso. Sul posto presenti anche i vigili del fuoco di Ascoli.

(ANSA).