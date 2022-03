Covid: Marche; +1 ricovero in 24ore (249), deceduta 89enne

Un ricovero in più nelle Marche per Covid-19 nell'ultima giornata: ora sono 249 di cui 10 in Terapia intensiva (+1), 60 in Semintensiva (+1) e 179 in reparti non intensivi (-1); 34 i dimessi. Lo evidenzia il bollettino d'aggiornamento quotidiano della Regione. Nelle ultime 24ore registrati 3.323 casi di positività con incidenza ogni 100mila abitanti in calo da 1.090,78 a 1.078,12. Deceduta una 89enne di Pioraco (Macerata), con patologie pregresse: il totale sale a 3.702.

L'occupazione di pazienti Covid nelle terapie intensive si attesta al 3,9% (256 posti) mentre in Area medica resta al 23,4% (239 su 1.020). Aumenta il totale di positivi (isolati più ricoverati) a 16.133 (+410) e di isolamenti domiciliari (28.952; +3.131) mentre i guariti/dimessi sono 365.892 (+2.912). Gli ospiti di strutture territoriali sono 135 e 50 in osservazione nei pronto soccorso.(ANSA).