Pnrr: Pd contro Giunta 'senza visione e strategia' su sanità

(ANSA) - ANCONA, 11 FEB - Ad appena due settimane dalla consegna al Ministero dei piani operativi dei 183 milioni di fondi europei assegnati dal Pnrr alla Regione Marche, la giunta regionale appare "in confusione e senza una visione strategica", oltre che in ritardo. A denunciarlo in un incontro stampa è il gruppo consiliare regionale del Pd, che vede a rischio "il potenziamento della sanità territoriale nella fase post Covid".

Il capogruppo Maurizio Mangialardi e i consiglieri dem hanno denunciato il fatto che si sono perse "intere settimane, tenendo all'oscuro i sindaci, il Consiglio regionale e il mondo della sanità". Il 24 febbraio è prevista una seduta dell'Assemblea dedicata a al Pnrr missione sanità ragionale, "a tre giorni dalla deadline per la consegna". Ma i consiglieri Pd hanno criticato anche gli errori di impostazione del piano, con gli ospedali di comunità vicino a ospedali di primo livello, la "mancanza di una visione di insieme regionale", le promesse fatte in campagna elettorale "incompatibili con le linee guida del Pnrr". (ANSA).