Pnrr: Ruggeri (M5s), mancano condivisione e trasparenza

(ANSA) - ANCONA, 11 FEB - "La giunta regionale sta blindando le scelte sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dietro a un confronto di facciata". La capogruppo consiliare di M5s Marta Ruggeri contesta una mancanza di "condivisione e trasparenza" all'esecutivo Acquaroli. "L'opposizione consiliare è stata finora esclusa dal confronto", insiste, criticando anche la convocazione dei sindaci delle Aree Vaste "su due piedi, dall'oggi al domani, per informarli al volo di come si intenda accedere ai primi 182 milioni per la sanità". La conferenza dei capigruppo ha stabilito di convocare un consiglio monotematico, tutto dedicato a Pnrr e sanità, per la giornata del 24 febbraio prossimo, il giorno prima si riunirà la Commissione sanità. "I tempi, però, sono ormai strettissimi: il 28 febbraio dovrà essere depositata in Ministero la bozza sugli investimenti da effettuare", conclude Ruggeri. (ANSA).