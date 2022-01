Quirinale: Acquaroli. auguri a presidente, viva l'Italia

(ANSA) - ANCONA, 29 GEN - "Finisce con questa ottava votazione la mia esperienza da grande elettore. Auguri al Presidente della Repubblica per l'impegno che profonderà al servizio della più alta Istituzione. Viva l'Italia". Così su facebook il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, di Fratelli d'Italia, grande elettore regionale. Un messaggio molto istituzionale ma secondo fonti di Fratelli d'Italia i due governatori di Fdi, Acquaroli appunto e l'abruzzese Marsilio, hanno ricevuto un invito dalla presidenza della Conferenza delle Regioni per un colloquio con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e hanno deciso, per rispetto istituzionale, di prendervi parte. Il presidente Fedriga ha rappresentato al capo dello Stato che una minoranza delle Regioni non era favorevole a una sua rielezione. Posizione ribadita dagli stessi governatori al presidente Mattarella nel corso di un loro breve colloquio.

Ieri Acquaroli aveva postato un'altra sua foto alla sesta votazione: "spero davvero che questa sia l'ultima volta che il Presidente della Repubblica viene eletto così" aveva scritto.

