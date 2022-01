Quirinale: Latini (Udc), squadra che vince non si cambia

(ANSA) - ANCONA, 29 GEN - "Squadra che vince non si cambia, E' una vittoria di tutti e nessuno si sentirà sconfitto, in quanto è una soluzione che consente di salvare il primato del Parlamento, tenere in piedi l'esecutivo e dare una bella immagine dell'Italia all'estero. Almeno per ora". Così il presidente del Consiglio regionale delle Marche, uno dei Grandi elettori regionali, Dino Latini (Udc), commenta l'accordo raggiunto sul secondo mandato del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. (ANSA).