Quirinale:fonti,governatori Fdi ribadiscono riserve a Mattarella

(ANSA) - ROMA, 29 GEN - Come si apprende da fonti di Fratelli d'Italia, i presidenti delle Regioni Abruzzo e Marche, Marco Marsilio e Francesco Acquaroli, hanno ricevuto un invito dalla presidenza della Conferenza delle Regioni per un colloquio con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e hanno deciso, per rispetto istituzionale, di prendervi parte. Il presidente Fedriga ha rappresentato al capo dello Stato che una minoranza delle Regioni non era favorevole a una sua rielezione.

Posizione ribadita dagli stessi governatori al presidente Mattarella nel corso di un loro breve colloquio. (ANSA).