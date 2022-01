Via elettricità mercato per danneggiare concorrenti,denuncia

Per danneggiare i concorrenti, stacca l'energia elettrica in un mercato coperto di Ancona, causando il deterioramento della merce conservata in congelatori e frigoriferi tra cui anche pesce e carne. I poliziotti della Questura di Ancona, hanno denunciato un commerciante di Ancona resosi responsabile dei reati di illecita concorrenza con violenza sulle cose e danneggiamento aggravato nei confronti di altri commercianti della città. Dalle indagini della polizia, sul fatto avvenuto il giorno della vigilia di Natale scorso, è emerso che l'uomo avrebbe dolosamente interrotto la fornitura di energia elettrica dal quadro dei contatori che alimentano frigoriferi e altre apparecchiature di uno dei mercati coperti della città. La conseguenza fu il deterioramento della merce stipata nei congelatori e nei frigoriferi; pesce e carne: furono gli stessi esercenti del mercato, accingendosi a riaprire dopo la sosta natalizia per il secondo round di vendite dell'ultimo dell'anno e di Capodanno., ad accorgersi dell'accaduto. Un fortissimo odore nauseabondo si era diffuso nell'area del mercato a causa degli alimenti andati a male. L'attività investigativa condotta dalla Polizia ha permesso di individuare e denunciare alla Procura di Ancona l'uomo che, probabilmente per motivi di concorrenza, si è reso responsabile del gesto. I commercianti danneggiati avevano sporto denuncia. (ANSA).