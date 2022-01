Tennis: Australia; Giorgi cede alla n.1 Barty

Si chiude al terzo turno l'avventura di Camila Giorgi agli Open d'Australia. La tennista marchigiana, n.33 del ranking, ha ceduto alla leader mondiale Ashleigh Barty in due set con il punteggio di 6-2, 6-3. Giorgi, unica tennista italiana rimasta in corsa, era alla decima partecipazione a Melbourne dove per la quarta volta è approdata al terzo turno.

(ANSA).