Comuni: Civitanova, 2,68 mln per interventi su Palazzo Ciccolini

Per la ristrutturazione di Palazzo Ciccolini a Civitanova Alta (Macerata) arrivano 2 milioni e 685 mila euro del fondo "Programma sicuro verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica" legati al Pnrr. Altri 4 milioni di euro circa saranno destinati rispettivamente alla riqualificazione del palazzo ex Vetreria di via Volta, nella zona Ceccotti, e alla demolizione e ricostruzione delle case popolari di via XXX Giugno a Civitanova Alta.

Dell'ingente contributo ottenuto attraverso la partecipazione al bando regionale, hanno dato notizia stamattina in conferenza stampa, il sindaco Fabrizio Ciarapica e l'assessore ai Lavori pubblici Ermanno Carassai, affiancati dall'assessore regionale Stefano Aguzzi e dal consigliere regionale Jessica Marcozzi intervenuti a Civitanova anche per incontrare una delegazione di balneari sulle problematiche 'Bolkestein'. Presente anche Roberto Greci, capogruppo FI a Sant'Elpidio a Mare.

I tre interventi in questione a Civitanova, sono stati oggetto dell'approfondimento degli amministratori comunali e regionali in quanto il Comune costiero "si è distinto per l'eccellenza degli elaborati progettuali, portando a casa tre finanziamenti diversi, secondo in classifica solo a Pesaro, che riceverà contributi per quattro interventi". "Un risultato importante per la città del futuro, - esulta il Comune - per il quale il sindaco ha ringraziato la Regione Marche che si è dimostrata capace di recepire in tre mesi il fondo di 62 milioni di euro delicato all'edilizia popolare e ha lodato il lavoro gli uffici tecnici che hanno inoltrato progetti credibili e sostenibili, dimostrando alta professionalità".

"L'assegnazione di 6,5 milioni di euro per l'edilizia popolare a Civitanova, insieme ai recenti 5 milioni di euro per il comparto Trieste - ha spiegato il sindaco Ciarapica - è la migliore risposta che questa Giunta possa dare in primis ai cittadini che vedranno riconoscersi un loro diritto all'abitazione e alle critiche dell'opposizione". (ANSA).