Covid: nelle Marche +12 ricoverati, 8 decessi

(ANSA) - ANCONA, 08 GEN - Crescono i ricoveri per covi negli ospedali delle Marche, arrivati nelle ultime 24 ore a 307, +12 su ieri: 56 in terapia intensiva (+4), 59 in semi intensiva (+2), 192 in reparti non intensivi (+6), oltre a 24 dimessi.

L'occupazione delle intensive è 22,2%, quella dell'area medica 25%. I dati della Regione Marche danno conto anche di 8 decessi: sono morti 5 uomini e 3 donne, di età compresa tra 67 e 94 anni, tutti con patologie pregresse, che fanno salire il totale delle vittime a 3.289. Sono 39 le persone in osservazione nei pronto soccorso degli ospedali in varie località della regione, 143 gli ospiti di strutture territoriali che si trovano a Campofilone, Galantara, Macerata Feltria, Fossombrone e Ripatransone. Gli attualmente positivi alla data di oggi sono 10.924 (ieri 10.120), le persone in quarantena perché positivi in isolamento domiciliare, o in attesa del tampone o perché in contatto con positivi sono 25.851 (ieri 23.916), i dimessi/guariti dall'inizio della pandemia salgono a 144.312. (ANSA).