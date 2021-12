Droga: arrestato da Ps mentre cede eroina

(ANSA) - SAN BENEDETTO DEL TRONTO, 24 DIC - Agenti del Commissariato di Polizia di San Benedetto del Tronto hanno arrestato un 42enne marocchino, irregolare, trovato in possesso di 14 dosi di eroina. L'uomo è stato notato sul lungomare proprio all'atto di cedere una dose. Alla vista degli agenti ha tentato la fuga gettando a terra lo stupefacente, ma in breve è stato bloccato e la droga recuperata. Il 42enne, rinchiuso nel carcere di Ancona, è comparso davanti al Tribunale di Ascoli Piceno per il processo per direttissima. Il giudice ha convalidato l'arresto e posto l'uomo all'obbligo di firma presso il commissariato di San Benedetto. (ANSA).