Provinciali: Sergio Loggi nuovo presidente Provincia Ascoli

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 19 DIC - Il sindaco di Monteprandone Sergio Loggi è il nuovo presidente della Provincia di Ascoli Piceno. L'ufficialità oggi: in competizione c'era una sola lista dopo l'esclusione dell'altra compagine di centrodestra per mancata osservanza della rappresentanza di genere. Ha votato il 62,87% degli aventi diritto (271 su 431).

Tutti i dieci candidati della lista Loggi entrano nel nuovo Consiglio Provinciale che si riunirà per la prima volta giovedì 23 Dicembre.

"L'elezione di Sergio Loggi e del nuovo consiglio provinciale - commenta Francesco Ameli, segretario provinciale dem di Ascoli Piceno, tra i presentatori della lista - è un bel risultato frutto di un grande lavoro di squadra in grado di mettere insieme territori ed esperienze politiche e civiche diverse". "Da neo segretario provinciale del Pd - prosegue - sono felice di questo obiettivo raggiunto che porta all'interno del consiglio provinciale una compagine di amministratori capaci di tutto il territorio provinciale con un giusto mix tra esperienza e rinnovamento, consolidando il percorso riformista e progressista messo in atto negli anni passati. Felice che il Pd sarà presente in maniera importante nel consiglio provinciale e che i nostri consiglieri eletti abbiano avuto molto consenso da parte degli elettori"; "Continuiamo a rappresentare un virtuoso disegno comune per il Piceno e per ciascuna delle comunità del territorio". "La presenza di una sola lista non ha scoraggiato l'affluenza - conclude - arrivata quasi al 63%, di non molti punti sotto le elezioni dello scorso 2019". (ANSA).