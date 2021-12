Pd: Marche, commissario Mauri ad Ancona in vista Congresso

Il Commissario per il Congresso regionale del Pd Marche, Matteo Mauri sarà nella sede di Ancona nelle giornate di oggi e domani per una prima serie di incontri.

Lo fa sapere il Pd. "L'obiettivo - spiega - è quello di avviare una la fase di ascolto della classe dirigente regionale al fine di accompagnare nel migliore dei modi il Pd regionale al prossimo appuntamento congressuale". Al termine non sono previste dichiarazioni del Commissario ma sarà trasmesso alle redazioni un comunicato stampa. "Naturalmente a questi primi incontri ne seguiranno altri, - aggiunge - che verranno comunicati anticipatamente.

Il commissario ad acta, si ricorda nella lettera inviata dal segretario nazionale Enrico Letta al Pd regionale, avrà tra gli altri il compito di certificare l'anagrafe degli iscritti a cui è riconosciuto il diritto di elettorato attivo e passivo ai fini del Congresso, adottare un regolamento per il Congresso nel rispetto dei principi del Regolamento quadro, nominare la Commissione regionale per il Congresso, dare adeguata pubblicità alle disposizioni adottate. Il Commissario ha la facoltà di nominare sub-commissari e organismi di supporto alla propria attività per l'organizzazione della fase congressuale e la celebrazione del Congresso.

"Avendo già preso avvio la fase congressuale - ricorda Letta - l'Assemblea regionale e tutti gli organismi da questa eletti devono considerarsi formalmente decaduti, ad eccezione del Segretario e del Tesoriere regionale che sono prorogati nell'esercizio delle loro funzioni, per l'ordinaria amministrazione". (ANSA).