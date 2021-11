Pesca: successo Campionato italiano trota torrente coppie

(ANSA) - ANCONA, 28 NOV - Sucesso oltre le aspettative per il Campionato italiano trota torrente a coppie con esche artificiali, promossa dalla Fipsas (Federazione italiana pesca sportiva attività subacquee e nuoto pinnato) lungo il fiume Esino, in provincia di Ancona. Cinquanta le coppie ai nastri di partenza, provenienti da tutta Italia. La manifestazione è stata organizzata dalla Fipsas, dopo che le Marche sono risultate l'unica Regione in Italia autorizzata a immettere trote (sterili) in un fiume. Un risultato conseguito a fronte di un progetto presentato lo scorso mese di febbraio, nel rispetto della normativa nazionale ed europea. La possibilità ha riguardato, al momento, solo l'Esino, ma sono in corso le istruttorie per il rilascio in altri fiumi e torrenti marchigiani. "Dopo mesi di lavoro, oggi le Marche sono la sola regione in cui è possibile praticare la pesca alla trota - ha detto il vice presidente della Regione Mirco Carloni -. Voglio ringraziare Fipsas e tutti quanti si sono impegnati per questo risultato che è solo l'inizio di un percorso per riportare la pesca alla trota su tutti i fiumi e torrenti marchigiani, a beneficio degli appassionati e dell'economia delle aree interne.

Il resto d'Italia guarda a noi come esempio da imitare". I vincitori della gara sul fiume Esino si sono aggiudicati il titolo di Campione italiano di pesca a coppie. I partecipanti provenivano da tutto il territorio nazionale, in particolare da Bergamo, Sondrio, Torino, Modena, Teramo, Rieti e Caserta.

L'evento è stato organizzato dalla Asd Perla dei Monti di Arcevia (presidente Massimo Giovannelli). Il Campionato si è svolto dalle 8:30 alle 12 di domenica 28 novembre, alla presenza del consigliere nazionale Fipsas Claudio Nolli, del presidente nazionale Fispas trota torrente Andrea Prestigiacomo e del giudice di gara Fipsas Adriano Togni. (ANSA).