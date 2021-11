Parchi, strategie per tutelare la flora dell'Appennino centrale

Cinque anni dedicati alla tutela della flora nell'Appennino centrale, per condividere esperienze e studi su biodiversità vegetale in Abruzzo, in Italia e in Europa, dal monitoraggio dei popolamenti alla raccolta e conservazione del germoplasma, dalla riproduzione vivaistica presso i Giardini Botanici e la Banca del Germoplasma del Parco della Maiella alla conservazione in situ all'interno dei Parchi.

E' il progetto Life Floranet che ha visto tra le attività principali quelle dedicate a salvaguardia e valorizzazione di 7 specie vegetali di piante del Parco nazionale della Maiella, del Parco nazionale Abruzzo Lazio e Molise e del Parco regionale Sirente Velino, inserite negli allegati della Direttiva HABITAT poiché rare, endemiche e a rischio di estinzione.

Il meeting finale "La tutela della flora nell'Appennino centrale: i risultati del progetto Life Floranet Nat it 000946" si terrà nell'Abbazia di Santo Spirito al Morrone a Sulmona, sede del Parco nazionale della Maiella, giovedì 25 e venerdì 26 novembre. La prima sessione dedicata a "Tutela della flora in Italia e in Europa: esempi e prospettive nella salvaguardia delle specie vegetali della direttiva 43/92/Cee; nella seconda saranno illustrati "I risultati del progetto Life Floranet".

Cinque sono le minacce per Cypripedium calceolus, Adonis distorta, Androsace mathildae, Iris marsica, Astragalus aquilanus, Klasea lycopifolia, Jacobaea vulgaris subsp.

gotlandica, ovvero la flora appenninica interessata dal progetto. La pressione turistica è seguita dalla raccolta indiscriminata della flora spontanea, dal pascolo e dalle attività di sfalcio, dagli incendi boschivi, infine dall'evoluzione dinamica della vegetazione.

Venerdì 26 premiazione del contest fotografico "Floranet, fiori appenninici, bellezza in posa". Le foto selezionate saranno pubblicate su www.floranetlife.it e faranno parte di una mostra inaugurata proprio durante il Meeting. Sarà possibile seguire gli interventi in presenza su prenotazione all'indirizzo sedescientifica@parcomajella.it oppure su piattaforma Zoom. I dettagli sul sito del Parco nazionale della Maiella https://www.parcomajella.it/il-life-floranet-verso-la-fase-concl usiva.htm. (ANSA).