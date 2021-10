Turismo: Marche, flusso turisti stranieri anche a settembre

(ANSA) - ANCONA, 12 OTT - Flussi di turisti esteri anche a settembre nelle Marche. A riferirlo, a margine della presentazione della 3/a Borsa del Turismo del Centro Italia "Mula", Massimiliano Polacco, direttore Confcommercio Marche e Marche Centrali, membro della Giunta della Camera di Commercio Marche con delega Turismo. "E' andato molto bene l'andamento turistico nelle Marche in estate - spiega - nonostante la nostra regione fosse stata messa 'in rosso' a livello internazionale.

Il riferimento è alla mappa Ecd del Centro europeo per prevenzione e controllo delle malattie, sulla base di criteri diversi da quelli utilizzati per le fasce Covid in Italia: con le Marche Ecd aveva 'colorato' di rosso anche Sardegna, Toscana, Basilicata, Calabria e Sicilia.

In ogni caso, dice Polacco, "la stagione estiva è andata bene per il turismo sia sulla costa, sia nell'entroterra, nella zona montana e nel 'cratere' le attività aperte hanno avuto successo e un'operatività interessante". "Abbiamo avuto interessanti flussi esteri anche a settembre - afferma -, è stata una sorpresa. Puntavamo solo sul turismo italiano, invece abbiamo avuto questa bella sorpresa di flussi interessanti dall'estero.

Da dove? Belgio, Olanda, Germania ma anche Svizzera e Francia.

C'è un interesse nei confronti delle Marche e stiamo spingendo gli operatori affinché mettano sempre più qualità nelle strutture per accogliere i turisti". A brillare, ammette, sono state soprattutto le zone più "favorite dalla viabilità. Più difficoltà le abbiamo avute - aggiunge Polacco - nelle zone a sud delle Marche. Speriamo che il prossimo anno la situazione sia completamente diversa, perché è una regione divisa in due".

Soddisfazione, Polacco la esprime anche per la 3/a "Mula" (Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo) Borsa del Turismo del Centro Italia che si terrà a Treia tra il 16 e il 24 ottobre. "E' una buona cosa, è importante che ricominciamo a fare attività in presenza, promozione a 360 gradi, che facciamo conoscere agli operatori italiani e stranieri il nostro territorio". (ANSA).