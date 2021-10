Turismo: a Treia per Borsa Centro Italia 50 tour operator

(ANSA) - ANCONA, 12 OTT - Cinquanta tour operator, tra cui 40 italiani e 10 stranieri, per 2.500 contratti business stimati, 15 giornalisti, quattro convegni, patrocinio di 40 Comuni, 39 stand gastronomia e altre iniziative. Sono alcuni numeri resi noti da Inside Marche, della terza edizione di "Mula" (Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo), Borsa del Turismo Centro Italia che si terrà a Treia (Macerata) tra il 16 e il 24 ottobre, per promuovere e valorizzare le quattro regioni e ridare ossigeno anche al 'cratere' sismico. "Le Marche tornano protagoniste, anche grazie a iniziative promozionali per il turismo", ha osservato Andrea Putzu, presidente di seconda Commissione consiliare, delegato dal presidente Acquaroli a presentare due eventi molto rilevanti per il turismo marchigiano: oltre a "Mula", la 58/a Fiera "TTG Travel Experience", a Rimini da domani al 15 ottobre, a cui parteciperà Acquaroli.

Insieme a Putzu, Federico Scaramucci, presidente di Inside Marche Live (associazione tour operator Marche, promotrice l'iniziativa e rappresenta una trentina di aziende) e il sindaco di Treia Franco Capponi. "Il rilancio del turismo parte dai piccoli comuni, nostri grandi attrattori - ha rilevato Putzu - la Regione e il presidente che ha delega al Turismo, ci credono fortemente. Va in questa direzione la legge sui Borghi che presto licenzieremo. Crediamo anche nell'Agenzia per Turismo e Internazionalizzazione per rilanciare i nostri straordinari prodotti e il territorio".

Mula "è un'occasione importante per fare sistema e capire insieme agli operatori la giusta via da intraprendere per creare nuove opportunità di ripresa". Primo 'week-end' dedicato alla stampa nazionale ed estera per un press tour a Treia e nelle aree coinvolte. Dal 21 al 24 ottobre spazio ai tour operator: educational tour e incontro sul business, con visita a Treia e presentazione delle eccellenze delle regioni. Previste anche delle tavole rotonde. "Il progetto vuole valorizzare le tipicità settoriali legate al mondo del turismo e dell'agro-alimentare - ha detto Capponi - Si lavora per diffondere un'immagine dell'area in linea con la sua identità, costruendo una rete attiva tra gli operatori locali dell'offerta e i diversi pubblici interessati". (ANSA).