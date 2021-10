Mostre: Pinacoteca Fabriano da 14 ottobre su Allegretto Nuzi

Una mostra alla Pinacoteca Civica di Fabriano Bruno Molajoli su Allegretto Nuzi, fabrianese d'origine e toscano di formazione, che lavorò stabilmente a Fabriano (Ancona) dal 1347 fino alla morte nel 1373, creando un numero rilevante di opere diverse, dagli altaroli per il culto privato ai polittici di grandi dimensioni, a cicli affrescati.

E' intitolata "Oro e colore nel cuore dell'Appennino" e allestita nella Pinacoteca civica fabrianese: sarà inaugurata il 14 ottobre e sarà visitabile fino al 30 gennaio 2022.

La mostra è curata da Andrea de Marchi e Matteo Mazzalupi e promossa dal Comune di Fabriano, la Regione Marche, la direzione Generale Creatività (con la collaborazione dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti, la Diocesi di Fabriano e Matelica, con il contributo di Fondazione Carifac, Fabriano, Exibiz nonché con la collaborazione e l'apporto di diverse istituzioni italiane e internazionali), riesce per la prima volta di riportare a Fabriano una trentina di opere del grande Maestro prestate per l'occasione, fra cui undici tavole da musei stranieri.

"Questa mostra è stata fortemente e tenacemente voluta dalla nostra Amministrazione - sottolinea il sindaco Gabriele Santarelli - ed è un regalo che viene fatto alla città di Fabriano e a tutti gli appassionati e gli amanti dell'arte".

"La mostra su Allegretto Nuzi sostenuta dalla Regione Marche - commenta l'Assessore regionale alla Cultura Giorgia Latini - proprio perché riunisce opere che provengono da diverse collezioni consentirà uno studio più approfondito sulla produzione di questo artista e sul contesto artistico fabrianese dell'epoca. Attraverso il sostegno ad iniziative simili - conclude contribuiamo a rafforzare la nostra identità culturale e, di conseguenza, a rafforzare le strategie di promozione che ci rendono competitivi all'interno dei grandi circuiti del turismo". (ANSA).