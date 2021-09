Covid: Marche; 124 positivi in 24h, 82 ricoverati (-1)

Sono 124 i positivi al Covid-19 nelle Marche nell'ultima giornata con un'incidenza in calo a 63,40: 33 i casi in provincia di Pesaro Urbino, 25 in quella di Macerata, 19 nell'Anconetano, 18 in provincia di Fermo, 13 nell'Ascolano oltre a 16 positivi provenienti da fuori regione.

Lo comunica il Servizio Sanità della Regione. Nella regione il numero di ricoveri cala a 82 (-1) e nell'ultima giornata nessun decesso correlato al Covid-19 con il totale che resta 3.056.

Il quadro dei ricoveri ne evidenzia 23 in Terapia intensiva (invariati), 20 in Semintensiva (-3) e 39 nei reparti non intensivi (+2), quattro i dimessi. Gli ospiti di strutture territoriali sono 47 e 11 assistiti nei pronto soccorso. Il totale di positivi (isolati più ricoverati) è 3.323 (-10) tra cui 3.241 isolati a domicilio. Le quarantene per contatto con contagiati si attestano a 4.207 (-94). I guariti sono 105.826.

Dei nuovi contagiati, sono 27 quelli che presentano sintomi; i casi comprendono 33 di contatti stretti con positivi, 41 di contatti domestici, uno in setting lavorativo 20 sui quali sono in corso approfondimenti epidemiologici. (ANSA).