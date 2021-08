Parchi: Conero, progetto fruizione sostenibile Due Sorelle

"Posso garantire l'attenzione mia personale, del Presidente Acquaroli e di tutta la giunta per guardare alle aree protette marchigiane come una risorsa da integrare sempre di più nel progetto che stiamo perseguendo di valorizzazione della Regione Marche in tutte le sue caratteristiche". A distanza di meno di due settimane, l'Assessore regionale Stefano Aguzzi è tornato ad incontrare i vertici del Parco del Conero, ospite del Presidente Daniele Silvetti, i membri del consiglio direttivo e lo staff guidato dal direttore Marco Zannini. Il sottodimensionamento delle risorse umane è uno dei temi più complessi. All'assessore Aguzzi, è stato presentato un progetto che consenta una "Fruizione Sostenibile della spiaggia delle Due Sorelle", particolarmente importante considerando l'elevata presenza di turisti e bagnanti nel periodo estivo.

"Il Parco del Conero - ha detto Silvetti - ha caratteristiche molte differenti rispetto alle altre aree protette delle Marche perché è molto antropizzato, insistendo in 4 comuni tra cui gran parte del capoluogo, e ricevendo, quindi, molte sollecitazioni dal territorio". Le risposte che il territorio richiede rispetto alle competenze "evidenziano le carenze di organico che andrebbero risolte con misure adeguate".

Di stretta attualità l'incendio scoppiato nel weekend nella zona della foce del Musone che ha consentito di fare il punto sul tema della prevenzione, su cui il Parco svolge un ruolo attivo che lo ha portato a partecipare ad un bando specifico.

Interessante il confronto con i rappresentanti in seno al consiglio direttivo, delle associazioni ambientaliste, degli albergatori e degli agricoltori, presenti Anna Maria Ceccarelli, David Donninelli e Riccardo Picciafuoco, con i quali l'incontro ha toccato gli aspetti specifici che riguardano le attività all'interno del territorio del Parco. (ANSA).