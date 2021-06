Turismo: Ancona, nuovo sito web per 'aprirsi' ai visitatori

Un sito web costruito su misura per Ancona (anconatourism.it) che farà conoscere ai visitatori le attrattive culturali, artistiche, ambientali ed enogastronomiche della città, suggerendo anche nuovi percorsi ed esperienze. L'ha lanciato oggi in un incontro stampa l'assessore alla Cultura, Paolo Marasca, convinto che, per raccontare un territorio, serva "una comunicazione professionale abbinata a un miglioramento del prodotto, garantito con step successivi dall'Amministrazione anche attraverso un incremento della segnaletica, della manutenzione cittadina e dalla creazione di un biglietto unico per tutti i musei".

Realizzato dai creativi di Vanilla Marketing che hanno vinto il bando di concorso del progetto, il sito intende avvalersi di una sempre maggior collaborazione con i soggetti privati legati all'accoglienza, invitati fin da ora a fornire il loro apporto attraverso le associazioni di categoria, assieme alle Università di Ancona e Macerata e alla Fondazione Marche Cultura.

Presentato in due lingue, italiano e inglese, ed arricchito da foto e video, fornisce oltre ai contenuti e alla geolocalizzazione di tutto ciò che c'è da vedere, anche una parte dedicata alle esperienze per scoprire la città in modi inediti: da mare a mare, in un solo giorno, a piedi o in bicicletta, con notizie sempre aggiornate su nuovi eventi e itinerari.

In più, ogni mese fino a gennaio, il sito si arricchisce di video coi racconti di persone che abitano la città e ne spiegano le tradizioni e le caratteristiche. "Non un prodotto prefabbricato - ha concluso Marasca - ma un progetto di marketing costruito assieme alle aziende locali per far conoscere al visitatore le tante anime di Ancona e far crescere il suo territorio". (ANSA).