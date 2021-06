Vaccini: Acquaroli, per vacanzieri faremo tutto il possibile

(ANSA) - ANCONA, 10 GIU - Per la somministrazione dei vaccini a chi è in vacanza nelle Marche "tutto quello che Figliuolo e Ministero ci consentiranno di fare, noi lo faremo". Lo ha detto il presidente della Regione Francesco Acquaroli, a margine di un incontro stampa. Riferendosi ai dati delle somministrazioni che vedono le Marche nel gruppo di testa delle Regioni, il governatore si è detto "orgoglioso e fiero di rivendicare un risultato importante per tutti noi marchigiani, di cui dobbiamo essere grati al sistema sanitario marchigiano". Un risultato che ci pone "come soggetto credibile nella inoculazione delle dosi" e quindi "in grado di contribuire alla vaccinazione di tutti coloro che, secondo le normative e gli indirizzi nazionali, potranno sottoporsi al vaccino anche in vacanza". (ANSA).