Porti: Giampieri eletto all'unanimità presidente Assoporti

L'assemblea dell'Associazione dei Porti Italiani ha eletto all'unanimità, per acclamazione Rodolfo Giampieri, quale successore di Daniele Rossi alla guida di Assoporti. "Già presidente dell'Autorità Portuale di Ancona e poi dell'Adsp del Mar Adriatico Centrale - fa sapere la stessa associazione - "Giampieri prenderà in mano le redini dell'Associazione in un momento di grande intensità del lavoro associativo, sia per l'emergenza sanitaria che per le previsioni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza".

"Abbiamo deciso all'unanimità di designare il collega Giampieri quale Presidente dell'Associazione. - ha osservato Rossi a margine dell'Assemblea -, si è così confermato ancora una volta come l'Associazione nei momenti cruciali sa fare sintesi ed esprimersi unitariamente condividendo una visione comune. Ringrazio i colleghi e la struttura dell'Associazione per questi anni intensi. A Giampieri va il mio augurio di buon lavoro e buon vento".

Il neoeletto presidente di Assoporti ha sottolineato come sia "un onore essere stato eletto per questo incarico prestigioso e importante. Ringrazio tutti i colleghi presidenti delle Autorità di Sistema Portuali oltre a Daniele Rossi, che ha ben guidato Assoporti in questi ultimi due anni e al quale vanno i ringraziamenti di tutti noi". "Una scelta di campo quella di indicare un Presidente che si occupi a tempo pieno dell'Associazione, - ha concluso - una realtà che rappresenta uno snodo importante dell'economia e della portualità nazionale e internazionale. Assicuro fin d'ora il massimo impegno per il raggiungimento di questi obiettivi puntando sul supporto dei presidenti Adsp e della struttura di Assoporti". (ANSA).