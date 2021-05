Fiamme da gazebo ad appartamenti, tre famiglie evacuate

(ANSA) - FERMIGNANO, 10 MAG - A fuoco un appartamento e danni ingenti anche ad altri due abitazioni attigue. E' accaduto nel pomeriggio a Fermignano (Pesaro Urbino), in via Anna Frank 49: le prime fiamme sarebbero divampate da un gazebo in legno.

Di lì a poco, il fuoco è penetrato all'interno dell'appartamento a piano terra (in quel momento vuoto) e le fiamme sono salite a quello superiore e a quello accanto. L'intervento dei vigili del fuoco ha contenuto i danni che sono comunque ingenti. Tre le famiglie evacuate che hanno trovato alloggio da parenti e in un bed & breakfast. Sul posto, i carabinieri per gli accertamenti di legge. (ANSA).