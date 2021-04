Elica: presidente Marche preoccupato impatto occupazionale

(ANSA) - ANCONA, 31 MAR - "Esprimiamo la più viva preoccupazione per la comunicazione ai sindacati da parte di Elica spa sulla riorganizzazione aziendale. Temiamo un forte impatto negativo sul piano occupazionale e sociale per la nostra regione. La Giunta Regionale convocherà immediatamente un incontro con l'azienda e le parti sociali per scongiurare le conseguenze negative per il territorio". Così in una nota il presidente della Regione Marche. (ANSA).