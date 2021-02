Governo: M5s, Accoto riferimento efficace territorio Marche

"Congratulazioni a Rossella Accoto, unica presenza marchigiana nel Governo Draghi, nominata Sottosegretario al Lavoro e alle Politiche sociali". Così in una nota i parlamentari marchigiani M5s. "Membro e poi capogruppo in Commissione bilancio al Senato, - aggiungono - Rossella sarà un riferimento ancora più efficace per tutto il territorio e per i nostri portavoce in Regione e nei Comuni e per tutti i gruppi locali del Movimento, oltre che un importante presenza per enti locali, Regione, aziende e per il mondo del lavoro delle Marche".

"È attesa da un compito particolarmente impegnativo, - osservano gli esponenti M5s - a partire dalla difesa di una misura fondamentale per l'inclusività sociale come il Reddito di cittadinanza, e con le problematiche legate al lavoro, alla disoccupazione e alla cassa integrazione che mai sono state complicate come in questo momento di emergenza nazionale". "Le facciamo tutti un 'in bocca al lupo', - concludono - convinti che con le sue capacità sarà in grado di affrontare al meglio le sfide che si troverà davanti e che sarà anche un importante supporto per la squadra dei parlamentari Marche, per continuare a lavorare uniti". (ANSA).