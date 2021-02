Cdp apre sede ad Ancona, rapporto più stretto con territorio

(ANSA) - ANCONA, 11 FEB - Cassa Depositi e Prestiti sbarca nelle Marche: inaugurata oggi con un evento digitale in diretta streaming la nuova sede territoriale di Cdp ad Ancona, nell'ambito di un più ampio progetto finalizzato a rafforzare ulteriormente l'impegno del Gruppo sul territorio, che ha già visto l'apertura delle sedi di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Torino, e Verona, cui seguiranno a breve Bari e Roma. Il taglio del nastro alla presenza del presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, del sindaco di Ancona Valeria Mancinelli e dell'amministratore delegato di Cassa Depositi e Prestiti Fabrizio Palermo.

La sede di Ancona, in Largo Sacramento 4, diventerà il nuovo punto di accesso all'offerta del Gruppo nella regione e, informa una nota, "consentirà di supportare circa 300 enti pubblici e oltre 5.500 imprese, valorizzando le sinergie con i partner bancari e le istituzioni locali". La nuova sede, inoltre, consentirà una copertura territoriale completa del Medio Adriatico, grazie ai già operativi Spazio Cdp di Perugia e di Chieti e allo Spazio Csp dell'Aquila di prossima apertura.

I nuovi uffici, dove lavoreranno 10 risorse del Gruppo, non saranno una semplice sede di rappresentanza, ma veri e propri punti di riferimento operativi. (ANSA).