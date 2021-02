Open Australia: Giorgi eliminata dalla polacca Swiatek

Camila Giorgi è fuori dagli Australian Open di tennis in corso a Melbourne. La tennista marchigiana è stata infatti sconfitta dalla polacca Iga Swiatek con il punteggio di 6-2 6-4. La 19enne di Varsavia, attualmente n. 17 del mondo era la grande favorita di questa sfida e non ha mancato le attese. L'azzurra, attualmente n. 75 del ranking, ha fatto tutto quel che poteva e a lungo se l'è giocata alla pari, ma ha commesso qualche errore di troppo nelle fasi delicate della partita.

In campo femminile l'unica italiana rimasta ancora in gara è Sara Errani, approdata al terzo turno. (ANSA).