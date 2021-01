Terremoto: Fico, gente attende rientrare, impegno Parlamento

Sulla ricostruzione post sisma del Centro Italia, il presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico, intervenendo stamani in videoconferenza all'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università di Camerino, ha sottolineato che "purtroppo dopo oltre 4 anni il centro storico di Camerino, come tanti altri piccoli borghi distrutti dal sisma, resta ancora in gran parte da recuperare e intere comunità aspettano di ritornare negli antichi abitati".

"Ma voglio ribadire l'impegno del Parlamento - ha aggiunto il presidente della Camera - per proseguire con speditezza lo sforzo finora posto in essere per rendere effettivo il recupero e il ripopolamento dei centri storici e il rilancio produttivo delle aree colpite". "La Camera - ha detto ancora Fico - ha voluto dare un forte segnale simbolico destinando i risparmi realizzati dal proprio bilancio interno alle aree colpite del Centro Italia. Si tratta - ha ricordato - di 80 milioni di euro per il 2017, 85 milioni per il 2018, 100 milioni per il 2019 e 40 milioni per il 2020. Mentre gli altri 40 milioni risparmiati nel 2020 sono stati destinati agli operatori sanitari in prima linea per l'emergenza Covid". "La priorità sia ora affrontare la questione della prevenzione e messa in sicurezza delle aree sismiche, tema al quale il piano nazionale per la ripresa e la resilienza riserva giusta attenzione nell'ambito di diverse vie di intervento", ha aggiunto il presidente. "Anche in questo ambito - ha concluso - il contributo in termini di idee, progetti e competenze che il mondo accademico può fornire è assolutamente fondamentale". (ANSA).