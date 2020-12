Covid: Marche, -9 ricoverati (605), -6 Semintensiva

(ANSA) - ANCONA, 04 DIC - Calo generalizzato di ricoveri nelle Marche per Covid-19: nelle ultime 24 ore sono passati da 614 a 605 (-9). Sei i pazienti in meno nei reparti Semintensivi (da 148 a 142), uno in meno in Terapia intensiva (da 88 a 87), -2 nei reparti non intesivi (da 378 a 376). Sono 36 le persone dimesse da ospedali nell'ultima giornata. Emerge dal bollettino di aggiornamento del Servizio Sanità della Regione.

In calo anche le persone assistite nei Pronto soccorso (non considerate tra i ricoverati) che passano da 33 a 28 (-5) mentre aumento gli ospiti di strutture territoriali (da 251 a 258, -7).

Intanto continua a salire il numero di positivi in isolamento domiciliare (18.756, +421) mentre cala quello degli isolati in casa per contatto (14.555, -594; 3.492 con sintomi, 546 operatori sanitari); i guariti ora sono 10.866 (+73). (ANSA).