Covid, nelle Marche ricoveri a 683 (+27)

(ANSA) - ANCONA, 29 NOV - Sono saliti a 683,+27 su ieri, i ricoveri per covid negli ospedali marchigiani, restano stabili a 85, invariati su ieri, i pazienti in terapia intensiva, mentre quelli in semi intensiva salgono a 146 (+4) e quelli in reparti non intensivi su a 452, (+23). Secondo i dati del Servizio Salute della Regione Marche le persone che si trovano nei pronto soccorso sono scese da 39 a 31, gli ospiti di strutture territoriali (Rsa di Campofilone, Chiaravalle, Galantara, Macerata, Fossombrone) sono 209. Nelle ultime 24ore ci sono stati anche 20 dimessi. Sono arrivati a 17.013 i positivi in isolamento domiciliare, il totale dei ricoverati più gli isolati è 17.6961. Sono 16.994 le persone in quarantena per contatti con contagiati: 3.798 con sintomi, 621 operatori sanitari.

Dall'inizio della pandemia sono 29.554 i casi positivi diagnosticati, mentre i dimessi/guariti sono 10.603. (ANSA).