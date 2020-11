Covid: Marche, 161 positivi in 24 ore,oltre la metà ad Ancona

In calo nell'ultima giornata nelle Marche il numero di positivi e la percentuale dei positivi sul numero di tamponi che è stato piuttosto basso: sono stati 161 nel percorso nuove diagnosi, comunica il Servizio Sanità della Regione. Il totale di test eseguiti è di 1.239, 633 nel percorso nuove diagnosi e 606 nel percorso guariti; il rapporto tra numero di contagi e test è del 25,4% (29,5% il giorno precedente) considerate solo le nuove diagnosi e del 12,99% (16,1%) sul totale di tamponi.

E' ancora Ancona la provincia con il maggior numero di casi (90), seguita da Pesaro Urbino (28), Fermo (16), Ascoli Piceno (14), Macerata (12); un contagiato proveniente da fuori regione.

Tra i casi 35 oggetti sintomatici ma anche contatti in setting domestico (43), contatti stretti di casi positivi (41), in setting lavorativo (10), in ambienti di vita/socialità (11), in setting assistenziale (2), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (5), screening percorso sanitario (5). Per altri 9 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. (ANSA).