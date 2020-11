Gallo nuovo direttore Galleria Nazionale Marche Urbino

(ANSA) - URBINO, 04 NOV - Dai primi di novembre lo storico dell'arte Luigi Gallo è ufficialmente il nuovo direttore della Galleria Nazionale delle Marche e della Direzione Regionale Musei Marche-Mibact (Rocche di Gradara e di Senigallia, Museo Archeologico Nazionale delle Marche, Musei Archeologici Statali di Ascoli Piceno, Arcevia, Cingoli e Urbisaglia, Antiquarium di Numana, Museo Statale Tattile Omero). Lo rende noto la Direzione Regionale Musei Marche, dando il benevenuto al nuovo direttore e ringraziando il direttore ad interim Marco Pierini. Il periodo della gestione dei due istituti iniziato con Pierini e che ora continua con Luigi Gallo, si legge nella nota, è un "periodo molto particolare della storia d'Italia: i musei, i cinema, i teatri, luoghi della cultura basati sull'esperienza diretta, sono stati chiusi da marzo a maggio 2020 e vengono ora di nuovo chiusi in base alle direttive del nuovo Dpcm attuato per il contenimento della diffusione del Covid-19. La sfida che il mondo della cultura si trova a fronteggiare - prosegue la nota - è quella di riuscire a creare un nuovo linguaggio capace di comunicare i propri contenuti anche al di fuori dei luoghi istituzionali, nella consapevolezza che comunque questi sono da visitare e vivere in virtù di quella completezza esperienziale che solo una presenza immersiva è capace di dare". (ANSA).