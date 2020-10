Covid: Marche, 524 positivi su 1.968 nuove diagnosi

Pesante anche nell'ultima giornata il bilancio dei positivi nelle Marche: sono 524 quelli riscontrati sulla base di 1.968 nuove diagnosi (26,6%) dopo il nuovo picco del giorno precedente (686 su 2.372; 28,9%). Lo comunica il Servizio sanità della Regione: in 24 ore testati 3.565 tamponi tra cui 1.597 nel percorso guariti. Ancona è ancora la provincia con il maggior numero di casi (220), seguita da Macerata (117), Ascoli Piceno (62), Fermo (49), Pesaro-Urbino (44); 32 arrivano da fuori regione.

I controlli scaturiscono da soggetti sintomatici (71), da contatti in setting domestico (99), contatti stretti di casi positivi (134), in setting lavorativo (12), in ambienti di vita/divertimento (34), in setting assistenziale (6), in setting scolastico/formativo (15) e da screening percorso sanitario (10). Per altri 143 casi sono in corso le indagini epidemiologiche. (ANSA).