Regioni: Pasqui presidente Commissione vigilanza biblioteca

(ANSA) - ANCONA, 26 OTT - Un altro incarico di prestigio per il neo vicepresidente del Consiglio regionale delle Marche, Gianluca Pasqui. Nel corso della prima riunione dell'Ufficio di Presidenza, è stato infatti indicato come Presidente della Commissione per la vigilanza sulla Biblioteca dell'Assemblea legislativa regionale. Tra i compiti della Commissione quello di esprimere gli indirizzi politico-amministrativi per la biblioteca dell'Assemblea, proporre all'Ufficio di presidenza il programma annuale di attività e approvare ogni anno la relazione sull'attività svolta.

"Sono onorato di essere stato nominato a ricoprire questo incarico - ha commentato Pasqui - anche perché quella delle Marche è una delle Biblioteche più importanti e ricche fra quelle delle assemblee legislative regionali d'Italia. Ringrazio i colleghi che hanno voluto indicarmi come presidente e, sulla scorta del buon lavoro svolto anche negli anni passati, sono certo che potremo continuare a garantire un servizio di eccellenza ai fruitori della Biblioteca". (ANSA).