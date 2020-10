Comuni, Olivetti presenta nuova Giunta Senigallia

(ANSA) - ANCONA, 09 OTT - Nominata la nuova giunta che governerà Senigallia per il prossimo quinquennio. Il sindaco Massimo Olivetti ha tenuto per sé le deleghe al personale, polizia locale, turismo, commercio e artigianato. Il vicesindaco sarà Riccardo Pizzi, con deleghe a istruzione, cultura, sport e partecipazione. A Nicola Regine sono andate le deleghe lavori pubblici, protezione civile, mobilità e viabilità. Bilancio, risorse finanziarie e patrimonio sono affidate a Ilaria Bizzarri; a Gabriele Cameruccio urbanistica e frazioni; ambiente, verde e gemellaggi a Elena Campagnolo; Alan Canestrari avrà le deleghe allo sviluppo economico, amministrazione digitale, politiche europee e giovanili; infine Cinzia Petetta sarà la responsabile dei servizi alla persona e pari opportunità. Non assegnata ufficialmente la delega alla sanità che il sindaco intende affidare al consigliere comunale Andrea Ansuini all'insediamento del consiglio comunale, il prossimo 16 ottobre. (ANSA).