Scuola: docente primaria positiva, scatta protocollo sanitario

(ANSA) - MONTEGRANARO, 28 SET - Positiva al coronavirus una docente in servizio nella scuola primaria di Montegranaro, plesso Capoluogo. Lo fa sapere la sindaca di Montegranaro Ediana Mancini. "Le famiglie degli alunni interessati sono state contattate dall'Asur per la quarantena precauzionale e l'effettuazione dei tamponi di controllo". Il Comune ha predisposto la sanificazione di locali usati e pulmini (già sanificati venerdì scorso come da programma settimanale).

"L'insegnante è assente da giovedì 24 (le lezioni sono riprese mercoledì 23) e l'esito del tampone è stato comunicato poche ore fa. - comunica la sindaca - Immediatamente si è attivato il protocollo previsto dal dipartimento dell'Asur e, in sinergia con la Dirigenza scolastica e l'Amministrazione comunale, si stanno seguendo tutte le procedure del caso"; "In base ai protocolli, non è prevista l'interruzione delle attività scolastiche per gli alunni delle altre classi all'interno del plesso". (ANSA).