Coronavirus: Marche, cinque positivi su 217 nuove diagnosi

Cinque positivi nelle Marche nelle ultime 24ore su 217 tamponi eseguiti nel percorso nuove diagnosi. Lo fa sapere il Gores: tre dei casi sono stati rilevati in provincia di Macerata, uno in quella di Ancona e uno in provincia di Ascoli Piceno. In tutto analizzati 382 tamponi (217 nel percorso nuove diagnosi e 165 nel percorso "guariti") Due dei positivi erano rientrati dall'estero (Albania e Ucraina), due accusano sintomi e un caso è registrato in ambito domestico. (ANSA).