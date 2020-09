Comuni: Cerreto d'Esi,niente bis per patron ex Jp Industries

(ANSA) - CERRETO D'ESI, 22 SET - Niente bis in Comune a Cerreto d'Esi (Ancona) per il patron dell'ex Antonio Merloni ed ex Jp Industries, ora Indelfab, Giovanni Porcarelli. E' stato battuto da David Grillini che è il nuovo sindaco. Il primo cittadino uscente ha forse pagato anche la lunga vertenza legata alla società, con una procedura di mobilità aperta per l'intera forza lavoro 583 lavoratori, di cui 300 residenti nel Fabrianese, e a pochi giorni dal voto con l'impegno di ritirarla dopo la promessa di nuovi ammortizzatori sociali.

Grillini, rappresentante della lista "CambiaMenti" ha vinto con 771 voti (41,56%). Secondo Porcarelli (lista Sviluppo, Solidarietà, Progresso) con 588 voti (31,70%). Terzo il rappresentante della lista civica "Cerreto D'Esi Bene Comune", Marco Zamparini, con 496 voti, pari al 26,74%. "È stata una vittoria importante. - le prime parole del neo Sindaco Grillini.

- Si chiude una stagione politica a Cerreto, inizia una nuova sfida. Onore agli sfidanti, molto forti. Adesso, dopo i festeggiamenti, è tempo di rimboccarci le maniche. L'obiettivo principale - conclude - è la realizzazione del nostro programma e consegnare il nuovo polo scolastico entro i prossimi cinque anni". (ANSA).