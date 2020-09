Coronavirus: studente positivo, classe e docenti in quarantena

(ANSA) - ANCONA, 17 SET - Un'intera classe di 25 ragazzi dell'Istituto Savoia Benincasa di Ancona e 5 docenti sono in quarantena, dopo che uno degli alunni è risultato positivo al coronavirus. "Questa persona è venuta a scuola il 14 settembre e in serata è risultata positiva - spiega all'ANSA la preside Alessandra Rucci - . Già il giorno dopo l'alunno (o alunna) non è venuto a scuola". Ma per le regole anticovid, tutti i compagni di classe e i docenti che erano venuti a contato con la persona sono stati messi in quarantena. L'istituto ha fornito l'elenco dei contatti all'Asur, che "ha già avvisato tutti. Per altro l'aula di quella classe è molto spaziosa, con un distanziamento di oltre un metro e ragazzi e insegnanti portano tutti la mascherina, perciò dovremmo avere evitato il peggio. Ieri e oggi la scuola è stata chiusa a causa dell'incendio nel porto di Ancona. Noi saremo chiusi anche domani, siamo di fronte al rogo in linea d'aria, le finestre sono coperte di cenere.. Nei prossimi giorni faremo pulizia e sanificazione". (ANSA).