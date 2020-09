Coronavirus: ricoverati da 19 a 17, 14 in Rsa Campofilone

(ANSA) - ANCONA, 16 SET - Sono passati da 19 a 17 i ricoverati nelle Marche per coronavirus nelle ultime 24ore: uno in più in Malattie infettive ad Ancona (da 8 a 9) dove ci sono anche due persone in Terapia intensiva, tre in meno a Fermo (da 5 a 2) mentre restano quattro degenti a Marche Nord. Gli ospiti della Rsa di Campofilone (Fermo) sono invece aumentati da 11 a 14. Lo comunica il Gores. Intanto i guariti passano da 6.050 a 6.063 e anche i positivi in isolamento domiciliare balzano da 517 a 544. In sensibile crescita anche il numero le persone isolate in casa per contatti con altre contagiate (da 1.989 a 2.251; 251 con sintomi, 46 operatori sanitari). (ANSA).