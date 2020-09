Scuola: assembramenti davanti alcuni istituti

(ANSA) - ANCONA, 14 SET - Tutti assembrati fuori dalla scuola in attesa di entrare oggi per l'inizio dell'anno scolastico ad Ancona. Alla secondarie di primo grado Podesti di via Urbino e alla vicina scuola primaria Elia nel quartiere del Piano, ad Ancona, l'inizio non è stato proprio all'insegna dei distanziamenti anti Covid-19. Questa mattina, nonostante gli accessi scaglionati e ad orario a seconda di classi e sezioni, nessuno li ha rispettato e fuori si sono formati mucchi di bambini e genitori troppo vicini anche se indossavano le mascherine. Tra le 8 e 8:30 si è raggiunto il picco massimo di presenza all'esterno dei due ingressi, con assembramenti anche lungo la strada. "Nessuno ha rispettato le indicazioni date dalla scuola - spiega la preside Stefania Tarini -, io avevo diluito gli ingressi apposta, c'erano orari precisi, ma studenti e genitori sono arrivati prima". In altri istituti, come la scuola primaria Falcone dell'istituto comprensivo Quartieri Nuovi ,che quest'anno ospita anche tre classi della scuola secondaria di primo grado Pinocchio, invece lo scaglionamento ha funzionato. (ANSA).