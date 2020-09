Morto Daverio: Popsophia, punto riferimento per divulgazione

(ANSA) - PESARO, 02 SET - "Siamo stati onorati di averlo avuto ospite in questo primo festival dopo il Covid. Philippe Daverio ci teneva particolarmente ad essere presente a Pesaro. È stato il suo ultimo incontro pubblico. Daverio è stato un punto di riferimento nel mondo della cultura e della divulgazione".

Così la direttrice artistica di Popsophia Lucrezia Ercoli che ricorda Daverio come "critico d'arte superlativo e grande divulgatore, volto noto della televisione italiana, e da sempre uno dei principali protagonisti di Popsophia".

"Con il Festival del Contemporaneo si era da subito creato un forte legame, che lo vedeva essere punta di diamante di molti eventi. - proseguono gli organizzatori della manifestzione - Daverio si sentiva vicino a Popsophia, per indole e per empatia, e aveva fatto di tutto per essere presente pure a Realismo Visionario, la rassegna che è andata in scena dal 2 al 5 luglio 2020 a Pesaro. Primo festival italiano nel post-covid". Il 5 luglio, in Piazza del Popolo, il critico d'arte ha così tenuto una delle sue ultime apparizioni pubbliche. Popsophia aveva consegnato un premio alla carriera ai 90 anni di "un altro grande visionario, Pier Luigi Pizzi. E il suo storico amico Philippe Daverio - ricorda ancora Popsophia - non aveva voluto rinunciare all'appuntamento, per festeggiare assieme lo scenografo con il quale aveva condiviso varie esperienze professionali". Daverio aveva "seguito con entusiasmo il percorso e la crescita di Popsophia. Oltre alla sua presenza al festival di Pesaro, sono state memorabili alcune delle sue lectio magistralis tenute a Civitanova Marche. Come quella che ha aperto nel 2018 il tema Dreams are my reality su Pop Art, da Andy Wharol allo smartphone". (ANSA).